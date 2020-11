Galli: “Ho visto Sarri, è pronto e ha voglia di tornare in panchina. Sono un tifoso della Fiorentina, punto!”

L’ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, quando era calciatore ha anche vestito le maglie di Milan e Napoli. E chiamato in causa dal Corriere dello Sport per parlare della sfida tra queste due formazioni dichiara: “Per chi farò il tifo? Io sono tifoso della Fiorentina. Punto. Ma ho grande simpatia per entrambe”.

Sul futuro di Sarri, accostato al club viola, Galli spiega: “L’ho visto un paio di settimane fa, ci sentiamo e confrontiamo sempre: del resto fui io a portarlo a Verona, quando ero il direttore sportivo. E’ pronto e ha voglia di tornare in panchina”.