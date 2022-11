Galli: “Ho visto una frattura tra Gonzalez e lo staff sanitario della Fiorentina. Se la vicenda non viene presa con le molle può venir fuori un bel casino”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha espresso il proprio commento su quello che sta accadendo tra il club viola e Nico Gonzalez: “Secondo il mio punto di vista, dopo l’infortuio che ha subito contro l’Inter c’è stata la grande frattura. Lui si era messo a disposizione e si è risentito per la gestione del suo caso da parte dello staff sanitario. Da allora non si è più fidato, almeno io la leggo in questa maniera”.

Poi Galli ha aggiunto: “Sarebbe servita una comunicazione diversa. E’ chiaro che la società, se non ha il benestare del calciatore, non deve diffondere niente, ma gli interventi di Barone e di Italiano sono stati decisi. Se questa vicenda non viene presa con le molle, può venire fuori un bel casino”.