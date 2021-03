Galli: “I limiti di Milenkovic? Mi sa che Pioli ci aveva visto giusto con lui…”

Stagione molto difficile per il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, che sta avendo problemi con la squadra viola, ma anche con la propria nazionale.

Sul serbo ha detto l’ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli: “Pioli probabilmente con lui ci aveva visto lungo, mettendolo esterno a destra. Perché quando si trova a marcare nel mezzo ha dei limiti, mentre quando attacca è una forza. Quando sei in difesa non puoi fregartene dell’avversario e non devi lasciarti attirare solo dalla palla”.

Le parole di Galli sono state rilasciate a Lady Radio.