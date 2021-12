Galli: “Ikoné sorprenderà gli scettici e avrà un grande futuro. Finalmente si comincia a vedere una programmazione. La Fiorentina ora ha bisogno di un leader in difesa”

L’ex direttore sportivo e portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha promosso l’operazione Ikoné fatta dai viola: “Si inizia a vedere una programmazione, che non vedevamo nei primi due anni. Italiano ha dimostrato di essere un allenatore molto bravo e adesso la Fiorentina sta cercando di dare una continuità anche sul mercato. Ikoné potrà sorprendere gli scettici e avrà un grande futuro. Così come ero critico in passato, adesso sono felice”.

E sul mercato ha aggiunto: “Alla Fiorentina ora serve un difensore che abbia cultura calcistica. Un leader in retroguardia. Perché troppo spesso abbiamo preso gol con difesa non allineata, messa male, e allora c’è bisogno di qualcuno che sappia guidare la retroguardia”.