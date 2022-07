Galli: “Il discorso fatto con Italiano fa capire che la Fiorentina è pronta ad intraprendere un percorso diverso rispetto al passato. Milenkovic? O gli fai un contratto lungo o non ha senso tenerlo”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto su Lady Radio, dove ha parlato dell’evoluzione del mercato viola e in particolare della situazione di Milenkovic: “Abbiamo capito che la Fiorentina sta facendo di tutto per allungargli il contratto. Quando vivi in uno stesso posto per più anni, anche se arrivi dall’estero, cominci a capire la realtà del territorio e per questo motivo sarebbe importante trattenerlo. A questo punto però o gli viene fatto un contratto di quattro o cinque anni o non ha senso farlo restare ancora”.

Poi ha aggiunto: “Il discorso fatto con Italiano ti fa capire oggi che la Fiorentina è pronta ad intraprendere un discorso diverso dal passato. La società ha fatto un investimento per il contratto dell’allenatore e gli ha fatto capire quale sarebbe stato il percorso futuro”.