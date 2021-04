Galli: “Il progetto tecnico è fallito, ora vedremo se Commisso è ambizioso. Lafont? A Firenze non aveva voglia, nessun rimpianto”

A Lady Radio l’ex viola Giovanni Galli ha detto la sua sulla partita che attende oggi la Fiorentina, ma anche sulle prospettive future: “Ho una sensazione positiva da questa partita, non ho mai scommesso ma se dovessero darmi 10 euro da giocare li metterei sul segno 2. Il Genoa ha fatto una rincorsa incredibile e si è sistemata in una zona quasi inattaccabile per cui ha perso un po’ di smalto, oggi potrebbe essere una situazione da cui trarre vantaggio per la Fiorentina“.

Riflessione poi sulla situazione tecnica costruita finora: “E’ stato fatto un errore vendendo Chiesa nelle ultime ore del mercato, l’accoppiata Pradè-Iachini ci deve dare delle risposte sulla scelta di Callejon. E’ stato preso per sostituire Chiesa in un 3-5-2? Sbagliato, bocciati tutti e due. Se c’era in programma quello di cambiare modulo invece, allora è un altro discorso. Il futuro? Si deve chiudere questa situazione perché altrimenti è difficile convincere giocatori e allenatori. Dopodiché si deve ripartire da una situazione di forza, perché si parla della Fiorentina, non dell’ultima realtà del calcio italiano. Tutto dipende dalle intenzioni di Commisso, se è un uomo d’ambizione punterà a risalire, senza vivacchiare più. Da fuori l’unica cosa che si può dire è che il progetto tecnico di questi due anni è fallito. Lafont? E’ l’unico portiere che non è migliorato a Firenze, perché è arrivato con poca voglia e pensando di conoscere già il calcio”.