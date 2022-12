Galli: “Il Viola Park giusto per far crescere i giovani, ma poi? Caro Commisso, serve una seconda Fiorentina per la Serie C”

A Lady Radio ha parlato l’ex viola Giovanni Galli, parlando di vari aspetti della Fiorentina e della cultura dei giovani in Italia. Queste le sue parole:

“Davvero che nei nostri settori giovanili davvero non ci sono ragazzi che possono essere valutati come Gvardiol. Probabilmente il prossimo anno Casadei gioca in Premier League. Perché noi non abbiamo lo stesso coraggio degli altri? Se i migliori lì dai all’estero, bruci generazioni. Il Viola Park perché è stato fatto? Per credere nei giovani. Ma il passaggio successivo, caro Commisso, è quella di fare una squadra di Serie C. Dalle Mura è in Nazionale? Ma perché non gioca nella Fiorentina? Ranieri? Solo una presenza per la lista?”.

“Amrabat non è un giocatore che può giocare in tutte le squadre del Mondo. Si fa fatica a inserire un calciatore come lui in un determinato contesto”.