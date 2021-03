Galli: “In due anni la Fiorentina ha cambiato tre allenatori ma chi ha fatto il mercato è sempre lo stesso, c’è qualcosa che non torna. Quella viola, una coperta che porta a fare vittime illustri”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, ha commentato su Lady Radio la prestazione dei viola contro il Milan: “Ho visto una Fiorentina più libera mentalmente, come se la vittoria di Benevento l’avesse sbloccata. Il Milan di Pioli e Ibrahimovic però riesce sempre a tirare fuori in qualche modo la prestazione”.

Poi ha aggiunto: “Purtroppo hai dei giocatori che ti condizionano tatticamente. Quando cerchi di cambiare qualcosa, inevitabilmente mandi fuori fase qualcuno. E’ una coperta che come la rigiri, ti porta a fare vittime illustri o ti porta a far fare dei sacrifici a qualche elemento. Nel corso degli ultimi due anni si sono cambiati tre allenatori, ma chi ha fatto la squadra è rimasto sempre lo stesso e qualcosa non mi torna. Se io ho un’azienda e faccio cappellini di lana, il mio direttore deve comprare la lana migliore. Se prende il pile c’è qualcosa che non va bene”.