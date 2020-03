Galli: “In Italia siamo dei cialtroni e tali resteremo. A Commisso potrebbero venire i primi dubbi?”

Giovanni Galli, ex dirigente della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato a Lady Radio: “E’ stata la conferma di quello che avevo detto i giorni scorsi. In Italia siamo dei cialtroni e tali continueremo ad essere. Nel momento in cui mi daranno risposte diverse, allora potrò cambiare idea. Le cose molte semplici a noi non riescono. Poi entrano in ballo gli interessi personali: lunedì 9 l’Inter non va a giocare a Torino perché tre giorni dopo ha il Getafe in Europa League. In Svizzera ci hanno messo tre secondi a decidere il rinvio della giornata: perché non si poteva farlo anche in Italia? Fin quando Federazione e Lega viaggeranno su due binari diversi, difficilmente si potrà andare arrivare a risultati positivi. E a Commisso oggi qualche dubbio di aver fatto un affare a venire in Italia gli potrebbe cominciare a venire. Per quello che è successo sullo stadio e con gli arbitri e per quella che sta succedendo ora con il Coronavirus“.