Galli: “Italiano ha le sue responsabilità, perché la Fiorentina deve avere più marce, non una sola. Barone? All’interno di una società ognuno deve avere le proprie competenze”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, chiamato a commentare le parole rilasciate da Joe Barone prima del match contro il Bologna, ha detto: “Se te vai nel Milan, per fare un esempio, quando si parla di stadio c’è un dirigente addetto, quando ci sono problemi che riguardano la società, interviene Gazidis, di mercato parlano Maldini e Massara e di campo se ne occupa Pioli. Io non ho mai sentito Pioli parlare dello stadio o Gazidis di quello che dovrebbe essere fatto durante le partite. Una società deve avere gli uomini al proprio interno con delle specifiche competenze. Barone si è trovato a rispondere una domanda della quale non ha cognizione di causa”.

Poi sul momento della squadra: “Italiano ha le sue responsabilità, perché la Fiorentina non deve avere solo la prima, oppure la quinta marcia. Deve avere la seconda, la terza ecc… Gioca troppo alta, è lenta nei movimenti, almeno a mio parere. Ma i concetti sono quelli giusti, tranne quello che mi fa spostare i marroni da una sedia all’altra e che è questo continuo tiki taka che non porta a niente”.