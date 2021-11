Galli: “Italiano, perché hai tolto Torreira per mettere Amrabat? C’era bisogno di gente di qualità per gestire il finale e invece…”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, analizzando la sconfitta dei viola contro l’Empoli ha posto un quesito da girare a Italiano: “Mister, perché mi togli Torreira e mi metti Amrabat? Questo chiederei all’allenatore viola”.

Poi ha proseguito: “Il marocchino non ha caratteristiche per tenere la palla, la tiene perché la mette sotto la maglietta e non la passa a nessuno. In quelle circostanze hai bisogno di gente di qualità che addormenti la partita. Chi meglio dell’uruguaiano può reggere la gestione del match. Poi è già la terza o quarta volta che fa questo cambio. Sono domande che faccio, non accuse”.