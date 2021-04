Galli: “Juric ieri non mi è piaciuto. Se le sue squadre giocano come il Verona ieri sera, è bene resti dove è”

A Lady Radio ha parlato l’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli. Queste le sue parole sulla partita di ieri: “Dovevamo vincere e abbiamo vinto. Tre punti meritati. Non ho visto un’Hellas Verona spumeggiante, se quella è la massima espressione del calcio di Juric è bene rimanga dove è. Iachini invece è stato bravo a leggere la situazione e invertite Amrabat con Bonaventura. Juric invece ha fatto giocare la sua squadra nello stesso modo per un’ora intera, non mi è piaciuto”.