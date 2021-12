Galli: “Kokorin dovrà giocare prima o poi, altrimenti diventa difficile venderlo. Bravo Terracciano, risponde sempre presente”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio soffermandosi su diversi temi.

Queste le sue parole: “La squadra di Italiano aveva tutto da perdere contro la Salernitana, ma ha avuto l’atteggiamento giusto. Va detto che il loro portiere ha avuto grandi responsabilità sui loro primi due gol, mentre il nostro (Terracciano, ndr) risponde sempre presente. Sassuolo? È una squadra che si sta ritrovando, in trasferta ha vinto contro big come Juventus e Milan”.

Continua così Galli: “Italiano ha fatto giocare più o meno tutti i giocatori in rosa tranne Kokorin: prima o poi dovrà farcelo vedere, altrimenti diventa difficile venderlo. Ikonè? È un calciatore interessante, dal baricentro basso e forte sulle gambe. Vedendolo giocare, mi sembra che gli piaccia molto venire dentro al campo. Acquisti a gennaio? Penserei ad un difensore, perché non si possono sempre fare tre o più gol per vincere una partita”.