Galli: “Kokorin e Malcuit pensavo fossero già pronti. Futuro-Prandelli? A patto che abbia fiducia incondizionata e ognuno rispetto il proprio ruolo”

Ospite a Lady Radio, l’ex viola Giovanni Galli ha commentato così la vigilia del match con l’Udinese: “L’Udinese è una squadra in salute ma la Fiorentina deve proseguire sul cammino del secondo tempo con lo Spezia, cercando di ricominciare ad avere una quadratura e un’identità, un preciso obiettivo. Non credo ci siano più gli affanni da una parte e dall’altra, come potevano esserci 3-4 settimane fa. Servivano giocatori pronti? Pensavo che Kokorin avesse bisogno di meno tempo per essere a disposizione, è arrivato un mese fa. Dopo la pausa di un campionato, tempo un paio di settimane e si inizia a giocare. Lui ha giocato solo uno spezzone, lo stesso vale per Malcuit che è arrivato dal campionato italiano e realmente pronto. Non so se la scelta è tecnica perché Prandelli magari vuole togliersi prima dalla zona calda. La Fiorentina però è l’unica ad aver speso dei soldi a gennaio, senza incassare nulla dai partenti”.

In chiusura una battuta sul possibile futuro in casa viola di Prandelli: “Conosce la squadra, conosce la città e l’ambiente, bisognerebbe che avesse un potere incondizionato nel suo ambito perché altrimenti si fa confusione, tanti entrano e intervengono. Ognuno deve fare il suo ruolo, se a Prandelli viene data fiducia a livello tecnico deve essere incondizionata, andando su giocatori che lui propone”.