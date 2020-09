Galli: “Kouame è una seconda punta, Amrabat dà il meglio di sé a due. Stadio? Ci manca solo che Nardella proponga di farlo in Piazza della Libertà”

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato così a Lady Radio: “Inter? Siamo ancora ad inizio campionato, può succedere di tutto. La Fiorentina deve provare a portare a casa il risultato positivo giocando di squadra. Contro il Torino ha vinto meritatamente, contro una squadra senza identità e fisionomia. I primi giudizi si possono cominciare a dare dopo almeno cinque partite. Se si guarda solo ai valori, potrebbe finire 5-0: per fortuna, però, nel calcio non esistono queste cose. Difficoltà a segnare? Iachini ha diversi giocatori che possono fare gol: da Chiesa a Castrovilli passando per Kouame e Ribery. Preferisco una Fiorentina che segna 50 gol con dieci giocatori piuttosto che averne soltanto due in grado di fare gol con continuità. Kouame? L’ivoriano per me è una seconda punta, non ha le caratteristiche per fare la boa da area di rigore. Amrabat? Dà il meglio di sé in una coppia di mediani: ha forza fisica, recupera palloni e può gestire anche il possesso palla. Può giocare anche a tre, soprattutto se ha al suo fianco Duncan e uno tra Castrovilli e Bonaventura. Stadio? Commisso spende i suoi soldi e vuole guardare alle sue esigenze, guardando anche alle prospettive del futuro. Qualsiasi nuovo progetto deve andare in tal senso. Bisogna rendere il Franchi funzionale, anche perché sennò un’imprenditore come il presidente della Fiorentina non fa l’investimento. La situazione si avvicina molto all’esser ridicola a livello politico. Nardella ha provato a spostarlo ovunque: Campo di Marte, Mercafir, Castello, Caserma Perotti… ci manca solo che proponga di farlo in Piazza della Libertà. Io sono innamorato del Franchi, però è anche vero che andare a cinque chilometri da Firenze non sia un grosso problema”.

