Galli: “Kouame ti entusiasma per l’entusiasmo che trasmette al contrario di Jovic e Cabral. Eppure aveva già le valigie a Calenzano”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, su Lady Radio, ha commentato il successo sul Verona ed in particolare la mossa decisa da Italiano di puntare su Kouame come centravanti: “Questa carta è servita per dire agli altri due (Cabral e Jovic ndr) di svegliarsi. Eppure aveva già le valigie a Calenzano, era già stato venduto”.

Galli ha anche aggiunto: “Ti entusiasma per l’entusiasmo che trasmette, al contrario di Cabral e Jovic. Ci mette tanta volontà che è quello che vuol vedere il fiorentino. Così passano in secondo piano i suoi limiti”.