Galli: “La Fiorentina con la scelta di Gattuso ha mandato un messaggio al popolo viola, preso allenatore di prima fascia. Con lui non si scherza perché è in grado di fare la valigia e andarsene subito”

Fiorentina promossa a pieni voti nella scelta di Gattuso come allenatore. Il giudizio espresso dall’ex portiere e direttore sportivo viola, Giovanni Galli, è molto chiaro in questo senso: “I viola hanno scelto un allenatore di prima fascia che dà garanzie necessarie per avere delle ambizioni – ha detto Galli a Lady Radio – La Fiorentina ha mandato un messaggio al popolo viola con questo tecnico. E’ un uomo vero e con lui non si scherza perché è in grado di fare la valigia e andarsene via subito”.