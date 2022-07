Galli: “La Fiorentina ha alzato il livello, ma perdere Milenkovic significherebbe un ritorno a un anno fa. Jovic non può più vivere nel passato”

Giovanni Galli, dirigente sportivo ed ex calciatore viola, è intervenuto a Lady Radio per parlare di Fiorentina: “Se Milenkovic dovesse andare via, Italiano dovrebbe ricominciare da capo e tornare indietro di un anno. È anche vero che ciò che ha creato lo ha fatto da zero e in poche settimane”.

Sui nuovi acquisti, afferma: “Mi piacciono, la Fiorentina ha alzato il livello. Dodô al posto di Odriozola è un netto miglioramento, è praticamente un esterno e ha anche più qualità rispetto allo spagnolo. Tra Mandragora e Amrabat, è difficile trovare tante similitudini. Hanno caratteristiche diverse. Jovic? Deve dimostrare qualcosa, non può più vivere su ciò che ha combinato in passato. Mi dispiace per Cabral, ma può far bene anche lui”.