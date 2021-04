Galli: “La Fiorentina ha buttato via una grande occasione: non ricordo una Juventus così brutta. Amrabat? Il pallone devono giocarlo gli altri”

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto a Lady Radio per analizzare il pareggio contro la Juventus.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “La Fiorentina ha buttato via una grande occasione di vincere (e di ottenere due vittorie di fila in campionato) perché, a memoria, non ricordo una Juventus così brutta dai tempi di Maifredi. Non possono pensare di pretendere di andare in Champions facendo vedere un calcio come quello di ieri. La Fiorentina ha fatto una prestazione solida, la squadra era finalmente organizzata ed è stata bene in campo. I quattro punti contro i bianconeri valgono più dell’oro. Domenica c’è il Bologna, che ha perso 5-0 a Bergamo e poteva subire addirittura dieci gol: Mihajlovic farà passare una settimana infernale ai suoi giocatori”.

Prosegue così Galli: “Amrabat è un giocatore di sostanza e forte fisicamente, però il pallone lo devono giocare gli altri. Fa troppi tocchi prima di passare il pallone, ma ha dato il suo contribute per quelle che sono le sue caratteristiche. Dragowski? Sia lui che Quarta potevano fare di più. La marcatura deve essere più vicina e non può fermarsi per chiedere il fuorigioco. Il polacco poteva fare di più, ha spinto poco”.