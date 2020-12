Galli: “La Fiorentina ha calciatori che in campo non sono al cento per cento. Caceres ha abbandonato il diretto avversario e questo mi preoccupa”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli a Lady Radio ha parlato così dopo il pareggio in extremis della squadra viola contro il Genoa: “Il primo tempo della Fiorentina è stato bruttissimo contro un avversario abbastanza mediocre nonostante il Genoa non sia così male, non meriterebbe la classifica che ha. Nel secondo tempo si sono visti dei segnali con diverse occasioni da rete. Le opportunità ci sono state, ma la Fiorentina sta attraversando un momento difficilissimo. Il recupero al 98′ potrebbe essere la svolta per i gigliati, soprattutto a livello mentale. Senza essere irrispettoso nei confronti di nessuno, abbiamo dei calciatori che non riescono a rendere al massimo, da Ribery a Callejon passando per Borja Valero e Caceres. Nell’occasione del gol il difensore uruguaiano ha commesso un errore grave. Caceres ha praticamente abbandonato il diretto avversario e questo mi preoccupa. L’intervento di Dragowski su Destro è una grande parata, ha permesso alla Fiorentina di rimanere in partita”.

