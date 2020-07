Galli: “La Fiorentina ha dimostrato di saper difendere bene, ma fa fatica quando c’è da fare male all’avversario. Vorrei un allenatore che…”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, è intervenuto a Lady Radio: “In prospettiva futura il club viola dovrà avere obiettivi tecnici e tattici importante. Avrei voluto vedere una squadra diversa, sia contro l’Inter che contro la Roma. Mi aspettavo in queste due partite uno step ulteriore e di giocarsela a viso aperto. E invece la Fiorentina ha dimostrato ancora una volta di sapere contenere, di essere ben organizzata ma quando c’è da andare a far male all’avversario, si fa fatica. Vorrei un allenatore che abbia anche idee offensive, non solo difensive. Su 19 partite che ci sono in un girone, 5 o 6 posso anche giocarle sulle ripartenze, ma nelle altre devo essere io a fare la partita. Una proprietà con delle ambizioni, che vuole andare a giocarsi le sue carte per un posto in Europa, non può ottenere delle certezze da un pareggino portato a casa per continuare a sperare e credere. Terracciano? E’ un portiere affidabilissimo che quando c’è bisogno, si fa trovare pronto. Il nome di De Zerbi mi avrebbe intrigato: è un allenatore sfacciato, mi sta piano piano convincendo”.

