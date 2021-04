Galli: “La Fiorentina non è salva e domani serve per forza almeno un punto. Biraghi sia più umile e modesto”

Ospite a Lady Radio, l’ex viola Giovanni Galli ha parlato in prima istanza della partita che attende la Fiorentina domani contro la Juve: “Non è ancora risolto niente per la Fiorentina, se Genoa-Spezia finisse in parità ad esempio, entrambe potrebbero superare la squadra viola, così come il Benevento se battesse l’Udinese. Il Cagliari ha la Roma che è un po’ in calo… potrebbe veramente crearsi una situazione molto delicata. Purtroppo la Fiorentina non è mai riuscita a trovare continuità mentre il Cagliari ha vinto quella partita rocambolesca con il Parma: che ora non si pensi che dopo la vittoria di Verona i problemi siano risolti. La Juve deve vincere per forza perché non può permettersi di stare fuori dalla Champions, per cui la partita la facciano loro e l’unico calcio possibile per la squadra viola è in ripartenza. Però resta obbligatorio portare a casa almeno un punto”.

Quindi un commento su due singoli della rosa viola: “Dragowski? Ha ancora bisogno di crescere e completarsi, ha una bella fisicità e padronanza del ruolo. Deve incidere ancora di più, essere più partecipe, a Verona ha fatto anche cose importanti fuori dall’area di rigore. Lui ha tante qualità fisiche ma deve migliorare la tecnica. Biraghi? Forse ha pagato il fatto di non essere stato riscattato dall’Inter, ha bisogno di ritrovare serenità. Gli direi di essere un po’ più umile e modesto, perché spesso ha degli atteggiamenti un po’ antipatici anche verso i compagni”.