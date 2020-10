Galli: “La Fiorentina non ha accontentato le richieste di Iachini. Sarri? Ecco il mio consiglio”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “Iachini non ha intenzione di cambiare modulo. La Fiorentina sapeva qual è il suo schema preferito, è la società che decide cosa vuole fare. Evidentemente le richieste del tecnico viola non sono state accolte dalla dirigenza: dobbiamo interrogarci su quale sia il progetto tecnico. Se si dà fiducia a Iachini, non vado a prendere dei giocatori tanto per prenderli o disfunzionali alla sua idea di gioco. Sarri? Ha vissuto due esperienze dopo Napoli che sono state allo stesso tempo vincenti e fallimentari. Questo vuol dire che probabilmente la filosofia di certi dirigenti non combaciano con i tempi di lavoro di Maurizio. Il consiglio è quello di partire da una piazza ambiziosa e rappresentativa come Firenze e cominciare a ricostruire. Ha bisogno del suo tempo, come dimostra l’esperienza a Empoli“.

