Galli: “La Fiorentina vicina a Berardi ad agosto, ma il club di Commisso non se l’è sentita di arrivare ai 35 milioni richiesti dal Sassuolo. Per Amrabat si valuta sia il prestito che un eventuale cessione”

Il giornalista de La Nazione Riccardo Galli ospite del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del mercato che incombe sulla Fiorentina, sia in entrata che in uscita: “Berardi è un giocatore che la squadra di Commisso ha sfiorato moltissime volte, ma non trovando mai l’accordo sul prezzo. Ad agosto si era spinta molto avanti con la trattativa, ma la Fiorentina non se l’è sentita di arrivare ai 35 milioni chiesti dal Sassuolo. Scamacca invece è uno degli attaccanti che la Fiorentina ha visualizzato subito come sostituto di Vlahovic. Però anche lui essendo del Sassuolo costa veramente tanto e ancora non ha raggiunto la maturazione completa”.

Poi su Ikonè e Mayoral ha aggiunto: “Ikone è l’operazione più semplice da fare in questo momento. Ormai credo sia in fase di arrivo. Alla Fiorentina piace molto e il giocatore sembra essere molto contento della destinazione Firenze. Su Mayoral invece, il Real Madrid sta pensando se venderlo a titolo definitivo o riproporre un prestito. La Fiorentina aspetta”.