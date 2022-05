L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio per parlare del mancato riscatto di Torreira, del prossimo portiere viola e ti tanti altri argomenti. Queste le sue parole: “La mossa sul centrocampista viola è stato un fulmine a ciel sereno. Sembrava ci fosse la volontà di continuare insieme, Pradé si era speso tanto per portarlo qui a Firenze. Comincio a far fatica a credere a ciò che si è detto di lui durante l’anno, a meno che le ultime prestazioni di Amrabat non abbiano fatto saltare il banco. Adesso servono rinforzi per la tripla competizione, la Conference servirà per la gestione della squadra”

E ancora: “Il summit con Italiano mi sembra un incubo. Come si può pensare di riaggiornarsi tra 40 giorni? Cambia il mondo in quel lasso di tempo. Spero ci sia collaborazione. Vicario? Mi piace, ma è un punto interrogativo. La maglia della Fiorentina pesa”.