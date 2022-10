Galli: “Mi preoccupa che Burdisso faccia ancora parte della società. A che mi servono i video dei cross di Barone? Serve gente che il calcio lo ha fatto”

A Lady Radio, l’ex Fiorentina Giovanni Galli ha analizzato diversi aspetti della società e della squadra viola, senza risparmiare critiche. Queste le sue dichiarazioni:

“Contro l’Inter la Fiorentina ha subito il terzo e quarto gol quando era tutta avanti. Apprezzabile la voglia di vincere la partita, ma vuol dire che le cose non vanno. Ci sono stati tanti colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Questa squadra è lenta e prevedibile. A centrocampo si toccano tantissimi palloni senza mai verticalizzare. Quando c’era anche Sottil cercavi più gli esterni, ora sei veramente troppo lento. La Fiorentina è prigioniera delle idee del suo allenatore. Italiano deve capire che non ha il joystick. In società ci devono stare personaggi che calcio lo hanno fatto. Burdisso è l’unico, ma non capisco cosa faccia. È preoccupante. A cosa servono i video di Barone che fa i cross?”

“La difesa? Ultimamente non c’è gol che non abbia visto in giocatore della Fiorentina sbagliare grossolanamente. Non va bene così”