Galli: “Montella non è l’unico responsabile. Mi sarei aspettato una presa di posizione di Pradè”

Giovanni Galli, ex giocatore della Fiorentina oggi opinionista, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Iachini? Commisso ha portato a Firenze un motivatore, un allenatore che cura molto la fase difensiva. In società nessuno si aspettava che potesse avvenire quello che è successo. Montella è uno dei responsabili, ma non è l’unico. Al di là di quello che si dice, mi sarei aspettato una presa di posizione di Pradè. Ha detto che Montella si giocava la carriera, ma bisognerebbe che qualcuno dicesse la stessa cosa nei suoi confronti. La campagna acquisti è stata deficitaria e ha dei grandi limiti. Diversi giocatori non mi sembravano funzionali al gioco di Montella né alla progettualità della stessa società. La Fiorentina, se migliora la condizione fisica, si salverà tranquillamente”.