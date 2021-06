Galli: “Nico Gonzalez sarebbe un innesto di grande livello per la Fiorentina. Lirola ha ritrovato l’autostima persa, con Gattuso…”

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto a Lady Radio: “Due anni fa Nico Gonzalez poteva arrivare in Italia dopo la retrocessione con lo Stoccarda. Si poteva acquistare per una cifra dai 7 ai 9 milioni di euro. Nell’Argentina Scaloni l’ha convocato subito e adesso è un titolare e per prenderlo ci vogliono almeno 30 milioni. Può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, è un giocatore veloce e molto tecnico. Dovesse arrivare, sarebbe un innesto di grande livello”.

Continua così Galli: “Milik? Non c’è possibilità che venga alla Fiorentina se rimane Vlahovic. E dato che il serbo rimarrà a Firenze, è dunque impossibile. Lirola? Al Marsiglia ha ritrovato l’autostima persa nei diciotto mesi alla Fiorentina. Con Gattuso e in una difesa a quattro, può fare sicuramente bene”.