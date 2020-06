Galli: “Non che salto di qualità possa fare la Fiorentina con l’arrivo di De Zerbi al posto di Iachini”

Il giornalista Riccardo Galli ha parlato a Radio Bruno di quelle che potrebbero essere le prossime novità sul mercato in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Non so quanta differenza ci possa essere tra Iachini e De Zerbi a livello di salto di qualità. Se non rinnova con il Sassuolo, la Fiorentina è una seria candidata. Pezzella e Milenkovic hanno mercato e su di loro si faranno delle valutazioni. Si lavorerà alla cessione di Lafont. Se Biraghi dovesse tornare a Firenze potrà essere piazzato altrove molto velocemente”.

