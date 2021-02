Galli: “Non possiamo prendere per buono tutto ciò che dice Commisso, se hanno fatto programmazione vuol dire che l’hanno sbagliata. La Sampdoria ha un attacco dieci volte migliore di quello della Fiorentina”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha espresso il proprio parere sui viola dopo il KO di Genova: “A questo punto è fondamentale arrivare quartultimi, un campionato negativo sotto ogni punto di vista. Ho sentito l’intervista rilasciata da Commisso il giorno prima della sua partenza. Per carità, quello che diciamo noi non è oro colato, ma nemmeno si può prendere per buono tutto ciò che dice lui. Magari la programmazione è stata anche fatta, ma è stata sicuramente sbagliata, mettiamola così”.

Galli poi ha aggiunto: “La squadra non esiste, l’allenatore e la società sono in difficoltà. Vorrei che ci dicesse che cosa gli piace di questa Fiorentina. Lo possiamo ringraziare per il centro sportivo, ma avremmo bisogno anche di avere una squadra competitiva. La Sampdoria ha un attacco che vale dieci volte il nostro”.