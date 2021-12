Galli: “Ok il calcio offensivo, ma Italiano sistemi anche la difesa. Castrovilli sente troppo il peso della maglia e delle aspettative”

L’ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio: “La nuova ondata di allenatori sta facendo bene al calcio italiano, fanno un calcio propositivo e mandano in campo le proprie squadre in campo per vincere sempre. Nella fase difensiva, però, sia Italiano che Dionisi devono ancora trovare il giusto equilibrio difensivo. Non è che tutte le domeniche dobbiamo segnare tre gol per portare avanti la vittoria. Nel gioco della Fiorentina, un giocatore come Quarta è fondamentale”.

Prosegue nel suo intervento Galli: “Frattesi? Negli anni è cresciuto facendo molta gavetta, adesso è diventato un calciatore importante. La Fiorentina ha in casa un giocatore simile, si tratta di Castrovilli. Senza considerare i problemi fisici, credo che senta troppo il peso della maglia e delle aspettative: adesso, però, è arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più. Penso che possa essere il Frattesi della Fiorentina”.