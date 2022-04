Galli: “Per com’è fatta la Fiorentina, all’andata è stato meglio aver perso con la Juventus. Se ci fosse un posto sul pullman, andrei a Torino da tifoso”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli si è soffermato sui temi del momento in casa viola e, in particolare, sulla gara contro la Juventus nel corso dell’intervento a Lady Radio.

“Per com’è fatta la squadra di Italiano, ritengo che sia meglio aver perso all’andata rispetto al fatto di andare a Torino per gestire il pareggio. La Fiorentina non mi pare una squadra in grado di poter speculare sul risultato. Certamente non sarà difficile, anche perché affronterà in trasferta una Juventus che dispone di due risultati su tre e potrà pensare a difendersi e a ripartire in contropiede”.

Continua così Galli: “Se ci fosse un posto sul pullman per Torino, andrei allo Stadium da tifoso. Il secondo tempo contro il Venezia non mi è piaciuto, anche se i lagunari hanno creato davvero tempo. La ripresa di sabato va dimenticata, la Fiorentina non può giocare con quella superficialità”.