Galli: “Perché non dobbiamo credere a Commisso? Troppi indizi che portano all’addio di Chiesa”

Giovanni Galli, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “E’ un bene che si voglia fare lo stadio. Commisso vuole farlo a Firenze e l’indecisione palesata è per mettere un po’ di paura al mondo della politica. Se il Comune non gli darà la possibilità, il presidente viola ha fatto capire di essere disponibile ad andare fuori dai confini cittadini. A Firenze abbiamo a che fare con una burocrazia e con delle istituzioni che danno poche garanzie. Fino ad ora, Commisso ha portato a termine quello che ha detto nel limite del possibile: perché non dobbiamo credere a quello che dice? Ci vogliono due-tre anni per assestarsi: prima c’è da stare stabilmente nella parte sinistra della classifica, costruire le basi e poi puntare a scalare le posizioni di vertice. La candidatura di Barone in FIGC potrebbe essere un messaggio importante: stanno lavorando in modo concreto. Ad oggi, l’unica cosa che non è riuscito a fare è avere un’idea precisa sullo stadio: e sia chiaro che non dipende da lui. Sta facendo il percorso migliore che si potesse immaginare. Chiesa? E’ già la seconda-terza volta che ripete che non si opporrebbe ad una cessione in presenza di un’offerta accettabile. Mi sembra che troppi indizi ci portano nella direzione dell’addio alla Fiorentina. Perché Commisso spende delle parole ben precise per Castrovilli e non per Chiesa? La sensazione è che il giocatore abbia in mente l’idea di andarsene”.

