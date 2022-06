Galli: “Pinamonti lo prenderei subito alla Fiorentina. Milenkovic può partire senza problemi. Veretout? Giocatore vero, lo riprenderei subito”

L’ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli a Lady Radio ha fatto il punto sui temi caldi in casa viola, con ovviamente il focus sul calciomercato: “Starei attento al Monza, quando Galliani dice che il loro obiettivo è la parte sinistra della classifica c’è da credergli. Pinamonti? Io fossi in lui ragionerei. Per la storia direi Fiorentina, ma la dirigenza del Monza e il loro progetto sono interessanti. Questo tipo di giocatori vanno presi subito, prima che entri nei radar di altre squadre”.

E ancora: “La certezza della Fiorentina è Italiano, e un calciatore a queste cose fa caso. Milenkovic? Non è continuo. Alterna prestazioni mostruose a prestazioni che mi lasciano perplesso. Ci sono molti difensori che possono sostituirlo. In caso di una sua cessione non mi strapperei i capelli. Un ritorno di Veretout? Lo riprenderei subito. Capisco le polemiche ma si parla di un giocatore vero”.