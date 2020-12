Galli: “Prandelli ha messo un pullman davanti alla porta della Fiorentina. Mi sembra di vedere il primo Milan post Berlusconi”

L’ex calciatore della Fiorentina e oggi opinionista, Giovanni Galli, è intervenuto a Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “Giudizio sulla partita di ieri? Inizialmente mi sembrava di vedere una squadra in campo per non subire una goleada. Il modulo era il 4-5-1: in pratica, Prandelli aveva messo un pullman davanti alla porta, ma non è bastato. E’ stata una sofferenza continua, tolta l’unica occasione che Vlahovic si è creato da solo. Comincio ad essere molto preoccupato, vedo nei reparti le difficoltà. La difesa non riesce a stare legata, addirittura ieri i terzini stavano così attaccanti che Lirola ed Eysseric dovevano sempre abbassarsi. La Fiorentina ha sfidato l’Atalanta sul piano fisico e queste partite le perdi sempre. Sarò logorroico, ma serve l’attaccante che sa giocare bene la palla. Prandelli? Bisogna capire anche quello che c’è a disposizione. La panchina di Ribery e Callejon è stata una scelta naturale per le loro ultime prestazioni. Mi sembra di vedere il primo Milan dopo l’addio di Berlusconi e gli arrivi di Fassone e Mirabelli. Hanno dovuto aspettare 4 anni – e molto merito va a Pioli – per fare una squadra che abbia un senso: mi auguro di non dover aspettare lo stesso tempo”.