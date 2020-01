Galli: “Prendiamoci i tre punti, ma la Fiorentina non mi è piaciuta in niente. Boateng impresentabile”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio: “Prendiamoci i tre punti, la prestazione è stato al di sotto delle aspettative. Le attenuanti c’erano e anche tante: la Spal era il peggior avversario per la Fiorentina per le situazioni di entrambe le squadre. La squadra non mi è piaciuto in nessun aspetto, loro hanno avuto le miglior occasioni. Sotto l’aspetto atletico la Fiorentina non sta bene, ci sarà da fare del lavoro per tornare al top della condizione. Può darsi che il calcio di Montella preveda un certo lavoro, ma in questo momento serve altro. Non pensavo di vedere Boateng dal primo minuto, mi domando che cosa si pretende e cosa si pensa di questo giocatore. Non fa pressing, non salta l’uomo e non prende mai il pallone, mi sentivo in difficoltà per lui. Ritengo che abbia avuto un passato importante e questo non è il vero Boateng, oggi è impresentabile. Con il gioco del calcio in questo momento non ci incastra niente, è in palese difficoltà”.