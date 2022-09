Galli: “Renzi contrario al restyling del Franchi? O ha la memoria corta o è in malafede. Ricordo ancora la prima pietra posata nel 2009…”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli si è espresso in merito alle dichiarazioni di Matteo Renzi, contrario al restyling del Franchi con i soldi del PNRR: “Sono rimasto allibito dalle parole di Renzi. Ma come? Proprio lui che, anni fa, trascinava qua e là i Della Valle per trovare un luogo idoneo, ora si oppone all’idea di vedere sorgere un nuovo impianto cittadino? O ha la memoria corta, oppure è in malafede”.

E poi ha aggiunto: “Voglio ricordare infatti la famosa posa della prima pietra nel settembre del 2009 di cui, poi, si sono perse miseramente le tracce. Cambiare idea è lecito ma è pure giusto non disconoscere quanto affermato, con forza, in passato. Anche sulla questione dei fondi per la ristrutturazione, leggi quelli del Pnrr, c’è confusione e mala informazione. I suddetti fondi infatti sono stati messi dal Governo italiano e non dall’Europa e sono arrivati grazie all’amico comune, o ex amico comune, con Nardella, il Ministro Franceschini. Insomma, come suo solito, Renzi tende ad essere un istrionico tuttologo; una figura che, sinceramente, non ci convinceva quando era Sindaco ed ancor di più, stadio o non stadio, non ci convince tuttora”.