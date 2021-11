Galli: “Saponara tecnicamente immenso, il tocco di tacco andrebbe fatto vedere nelle scuole calcio. Vlahovic è al livello di Haaland”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha tessuto le lodi di Riccardo Saponara: “E’ un giocatore tecnicamente immenso. Magari ha dei limiti caratteriali che lo hanno limitato. A volte scompare dalla partita, ma se gli dai dei compiti ben precisi in una squadra organizzata, un giocatore della sua classe si esalta. Il tocco di tacco sul secondo gol andrebbe fatto vedere nelle scuole calcio”.

Invece su Vlahovic ha detto: “E’ al livello di Haaland come attaccante, giocatore che sta veramente crescendo in tutto e per tutto”.