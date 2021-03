Galli: “Se fosse venuto un raffreddore a Vlahovic noi con chi avremmo giocato? Hai un c… della Madonna che non gli sia mai successo niente. Fase difensiva della Fiorentina imbarazzante”

Il giorno dopo il pareggio della Fiorentina contro il Parma, l’ex portiere e direttore sportivo viola, Giovanni Galli espone la sua disamina su Lady Radio: “Se fosse venuto un raffreddore a Vlahovic noi con chi avremmo giocato? Allora è inutile che vengano a dire che la stagione è nata male, siamo stati sfortunati ecc…No, tu hai un culo della Madonna (testuale ndr) che lui non si sia fatto mai nulla, perché è anche uno che non si risparmia mai e non tira mai indietro la gamba. E’ imbarazzante vedere la linea difensiva e la fase difensiva della Fiorentina. Abbiamo sempre preso gol in superiorità numerica”.