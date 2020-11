Galli: “Sembrava che la Fiorentina avesse perso la voglia di giocare. Modulo? Ecco cosa farei se fossi Prandelli”

L’ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, Giovanni Galli, ha parlato del ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina viola a RTV 38.

Queste le sue parole: “Quello che è successo in passato non conta più: adesso l’importante è il presente. Alla Fiorentina arriva un insegnante di calcio che apre un nuovo capitolo della carriera. A disposizione di Prandelli c’è una buona squadra, che nelle ultime uscite pareva quasi avesse perso l’entusiasmo e la voglia di giocare. Modulo? Con il 4-3-1-2 Prandelli potrebbe valorizzare Ribery e dargli lo spazio giusto per liberare il suo talento”.