Galli: “Serve una conferenza della Fiorentina per fare chiarezza. Gollini? Non mi convince, vi dico la mia”

L’ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli si è soffermato sulle tematiche del momento a Lady Radio.

“Il rinnovo di Italiano era fondamentale, adesso servirebbe una conferenza in cui la società dice che il tecnico è il punto fermo della ripartenza e la pietra miliare per il nuovo progetto. Leggo tantissimi nomi, ma prima di tutto sarebbe fondamentale avere chiarezza su quali sono gli obiettivi tecnici in base alle richieste di Italiano”.

Continua così Galli: “Il ruolo del portiere è fondamentale e non non puoi sbagliare, ma devi andare su certezze e non ti puoi permettere di risparmiare un milione di euro. Gollini? Non mi convince, è stato mandato via da Gasperini e al Tottenham non ha mai giocato. Per questo ho dei dubbi nei suoi contorni. Vorrei avere un portiere che mi rimane per dieci anni e non dover pensare ogni anno a comprarne uno nuovo: dai tempi di Frey non c’è mai stato un estremo difensore come si deve”.