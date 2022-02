Galli: “Siamo a leccarci le ferite perché l’applicazione maniacale del voler sempre fare la partita si scontra coi limiti difensivi della Fiorentina. La Juventus verrà a fare la classica partita all’italiana, anni Sessanta”

L’ex direttore sportivo e portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, su Lady Radio si è espresso sulla partita giocata dai viola sabato scorso, dicendo: “Il primo tempo spot per il calcio, altissimi ritmi e occasioni da gol. E’ stato un primo tempo molto divertente e piacevole. Un secondo tempo da padrona per la Fiorentina, anche coi suoi limiti se vogliamo, ma abbiamo visto insieme in campo Cabral, Saponara, Ikone e Gonzalez. Siamo a leccarci le ferite per un’applicazione maniacale nel voler essere sempre padroni della partita, è un qualcosa che si scontra coi limiti difensivi della squadra. Non puoi dare tre metri in area di rigore ad un avversario”.

Mercoledì viola nuovamente in campo: “La Juventus verrà a fare a Firenze la classica partita all’italiana, tipica degli anni Sessanta. Applicata a centrocampo, applicata in difesa e pronta a sfruttare i giocatori bravi in contropiede che ha. Attenzione a stare troppo alti e attenzione a stare tutti in linea. Ci vuole uno che difenda profondo”.