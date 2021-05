Galli: “Temo che Fonseca possa non riaccendere l’entusiasmo di Firenze”

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto a Lady Radio analizzando i temi del momento in casa viola.

Queste le sue parole: “Fonseca? Ho paura che il suo arrivo non accenda gli entusiasmi e non dia la scintilla per riaccendere una piazza che arriva da due stagioni difficili. Se va via Dragowski, non credo che si possa puntare sull’accoppiata Terracciano-Rosati. Non si può rischiare di avere un secondo portiere come l’ex Perugia che non gioca con continuità da diverse stagioni”.