Galli: “Vorrei sapere come è stato tolto l’obbligo di riscatto per Cutrone. Patrick è migliore di Vlahovic se la Fiorentina…”

Nel corso dell’ultimo fine settimana, è emersa la notizia che il procuratore dell’attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, ovvero Giovanni Branchini, aveva fatto togliere l’obbligo di riscatto nel contratto del giocatore da parte del club viola, al raggiungimento di un certo numero di presenze da titolare.

“Vorrei sapere come è stata tolta questa clausola – dichiara in proposito l’ex portiere e dirigente gigliato, Giovanni Galli, a Lady Radio – E’ stato firmato un nuovo contratto? O siamo davanti soltanto a parole?”.

Poi ha aggiunto: “Cutrone ha determinate caratteristiche; come quando vedevi Pippo Inzaghi non potevi immaginartelo che dentro l’area di rigore. Tutto dipende dalla visione di calcio che ha Prandelli: se dobbiamo partire da lontano, allora è migliore Vlahovic. Se invece l’allenatore intende far giocare la squadra negli ultimi trenta metri, allora Cutrone è migliore del serbo”.