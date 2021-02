Galliani: “Ribery al Monza? Se riusciremo ad arrivare in Serie A, ci penseremo”

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato dell’ipotesi di vedere l’attaccante della Fiorentina Ribery con la maglia biancorossa nella prossima stagione: ” La storia di Ribery nasce da un’amicizia profonda fra Boateng e il francese, ma potrebbe diventare realtà solo in caso di promozione. E figuriamoci se uno scaramantico come me sta già pensando alla Serie A… Se poi A sarà, allora ci penseremo”. (fonte ANSA)

Un’ipotesi che se si concretizzasse avrebbe davvero del clamoroso e permetterebbe al “piccolo” Monza di avere un tridente di altissimo spessore, quello formato da Ribery, Boateng e Balotelli, seppur con una carta d’identità non così favorevole.