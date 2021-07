Galliani su e le voci su Ribery: “In B c’è il problema dei 18 giocatori nati prima del 1998. Quelli che arriveranno saranno quasi certamente Under23”

L’ amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, ha parlato ieri sera a margine dell’evento di calciomercato a Rimini, toccando temi legati a due ex Fiorentina (ormai entrambi) come Boateng e Ribery. A proposito del francese e delle voci di mercato che lo accosterebbero al club brianzolo : “In B c’è il problema che non si possono avere più di 18 giocatori nati prima del 1998 e noi ne abbiamo già di più. Quelli che arriveranno saranno quasi certamente Under23. Poi su Boateng? Ha firmato con l’Hertha Berlino”. Lo riporta TuttoMercatoWeb.