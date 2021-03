Gamberini: “A Firenze vorrei vedere un ciclo vincente con Prandelli in panchina. Si parla sempre dell’allenatore, ma i problemi sono altri”

L’ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini ha parlato a TMW Radio: “Prandelli? Da esterno non posso permettermi di pensare cosa abbia, ma ha avuto sicuramente difficoltà. Dover subentrare in corsa in una situazione già di emergenza non è stato facile: significa doversi allineare e non poter spingere sui tuoi principi, dovendoli adattare”.

E poi ha aggiunto: “La stanchezza probabilmente è dovuta al foto che Prandelli sia emotivamente coinvolto. Nella Fiorentina ha vissuto un ciclo magico, fantastico, e sente il peso e la responsabilità di provare a riportare la squadra in posizioni più consone. Come persona è sensibile e coinvolta nella causa viola: su questo ci metto la mano sul fuoco. L’augurio è che possa condurre in porto la barca, e vedere un nuovo ciclo della Fiorentina. Si parla di allenatori e squadre, ma ci deve essere un progetto alle spalle: c’è altro da rivedere, e a Firenze vorrei un ciclo vincente con lui un panchina. Quando l’ho rivisto con quella divisa mi è venuta la pelle d’oca”.