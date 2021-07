Gamberini: “Italiano-Fiorentina può essere il connubio vincente. Con lui si può aprire un ciclo nuovo a Firenze” VIDEO FN

Ai media presenti a Moena, tra cui Fiorentinanews.com, ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Alessandro Gamberini, oggi presente in veste di vice allenatore della Virtus Vecomp Verona. Queste le sue parole: “Son stato compagno di Italiano, ma lo sto studiando come allenatore. Ritengo lui e Dionisi come i migliori allenatori emergenti. Con lui la Fiorentina può aprire un ciclo, è stata la scelta giusta”

E su Vlahovic: “Tanta roba. Un giocatore straripante e sono felicissimo che sia esploso. In Italia è uno dei più forti”

E sulla società viola: “La scelta in panchina ripeto che è stata ottima. Serviranno investimenti ma non credo sia un problema di questa società. Credo che con Italiano possa essere un connubio vincente. Vincenzo sta dando un’impronta moderna al calcio. Ha portato alla salvezza uno Spezia non attrezzato per la salvezza”

E sulla squadra viola: “Oggi ho visto una squadra che ha voglia di fare, contenta del suo mister e convinta di cosa gli si sta proponendo. Questo è molto importante”