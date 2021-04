Gamberini: “La Fiorentina non corre rischi di retrocessione. Società ha progetto ambizioso e la rosa sarà rivoluzionata”

L’ex difensore della Fiorentina, Alessandro Gamberini, intervistato da Passionedelcalcio.it, è convinto del fatto che la sua ex squadra non corra rischi di retrocessione: “Gli ultimi risultati ottenuti fanno ben sperare. Sono convinto che qualche punto lo farà per tirarsi fuori nonostante il calendario sia complicato. La squadra si è ricompattata”.

Gamberini esprime anche il proprio parere sull’allenatore del futuro della squadra viola: “La società ha un progetto ambizioso ma è stato avviato con grandi difficoltà, perciò la rosa sarà rivoluzionata ulteriormente. Ci vuole un maestro di calcio, che sappia far maturare i giovani e far rendere al meglio l’intero gruppo. Circolano i nomi di Gattuso e De Zerbi, mi piacciono entrambi, non ho preferenze”.