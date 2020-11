Gamberini: “Quando ero alla Fiorentina Corvino fece un lavoro straordinario, ma Prandelli era il nostro maestro. Giocherà con il 4-3-3”

A TMW Radio ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini, che ha parlato anche del ritorno di Prandelli a Firenze. Queste le sue parole: “Quando parlo della mia Fiorentina mi tornano i brividi. Mi ricordo quando nel ritiro eravamo quaranta e Corvino fece un lavoro straordinario per ridimensionare la rosa. Ma Prandelli era il nostro maestro e insegnante di calcio. Giocherà con il 4-3-3, che più facilmente si trasformerà in 4-2-3-1. È affezionato a questo schema di gioco, poi in base ai giocatori cambierà qualcosina. È la scelta che i tifosi si aspettavano da tempo”.

